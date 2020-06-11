Нидерланды отблагодарят немецких врачей, у которых лечились голландцы с коронавирусом, первым уловом селедки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Голландский совет по рыбной торговле решил подарить первый улов сельди врачам из Германии, лечивших их пациентов с коронавирусом. В частности, речь идет о докторах из приграничной земли Северный Рейн-Вестфалия, куда в апреле везли зараженных из-за нехватки мест. Всего за время пандемии Германия приняла из Нидерландов более 100 пациентов.

Сообщается, что совет передаст около четырех тысяч маринованных сельдей в виде блюда «матьес» (maatjes) министру здравоохранения земли Карлу-Йозефу Лауману. Начало сезона по вылову этой рыбы в Нидерландах приходится на июнь, а первый улов в прошлые годы продавался с аукциона за большие деньги.

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