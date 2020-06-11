Иранская сторона заявила о готовности отправить черные ящики сбитого украинского Boeing в Париж для расшифровки, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Передача бортовых самописцев самолета состоится при согласии других стран, участвующих в расследовании, отметили источники.
Ранее сообщалось, что власти Ирана решили не отправлять на Украину черные ящики сбитого самолета.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.