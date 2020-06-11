США не имеют права комментировать межкорейские дела, говорится в сообщении генерального директора по делам США МИД КНДР Квон Чон Гуна.

Как передает Интерфакс со ссылкой на заявление Квона, дипломат подчеркнул, что «устал от двуличности США, которые стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса…».

Он добавил, что не только для США, но и для «успешных президентских выборов» Вашингтону было бы полезно «держать рот на замке», если американские власти не хотят пройти через «что-то ужасное».

Ранее в США подвергли критике решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей и призвали Пхеньян возвратиться за стол переговоров.

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