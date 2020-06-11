Королева Великобритании Елизавета II отпразднует свой официальный 94-й день рождения в субботу в Виндзорском замке под Лондоном очень краткой церемонией и салютом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Букингемским дворцом.

Королева по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля, когда она на самом деле появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гуляния. В этом году из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, монарх самоизолировалась с супругом, принцем Филипом (в среду он отметил 99-летие), в загородной резиденции в Виндзоре. Из-за введенного в стране карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь Ее Величества, были отменены.

Вместо этого в субботу на территории замка XI века пройдет церемония, закрытая для публики, которая должна продлиться около 20 минут. Как подчеркивают в канцелярии главы государства, она будет проведена с соблюдением рекомендованной правительством дистанции в два метра между людьми. Пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения, военный оркестр исполнит торжественные музыкальные произведения и будут даны два салюта.

Minval.az