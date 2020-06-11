Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте проекта.

По информации на 8:10 по бакинскому времени, в Соединенных Штатах инфицированы 2 000 464 человека. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

Число жертв коронавируса в США достигло почти 113 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (30 542). За время эпидемии 533 504 человек излечились.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что введенные в стране санитарные ограничения из-за коронавируса настало время отменять, поскольку эпидемия близка к окончанию. «Мы возвращаемся в прежнее состояние, мы начинаем открывать страну», — подчеркнул он. Глава государства добавил, что не знает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения.

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