Житель американского штата Техас купил подержанный автомобиль и нашел в салоне пакеты с кокаином стоимостью в сотни тысяч долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Drive.

30 мая мужчина, пожелавший сохранить анонимность, обратился в полицейский участок округа Уэбб. Он заявил, что недавно купил на аукционе машину, внутри которой оказались наркотики. Патрульные осмотрели авто и обнаружили в салоне 34 пакета кокаина.

Стоимость найденных наркотиков оценивается в 850 тысяч долларов.

Шериф Мартин Куэльяр (Martin Cuellar) поблагодарил американца за содействие в работе и призвал остальных граждан следовать его примеру. «Хочу поблагодарить и отметить заслуги человека, который доложил нам о наркотиках. Не будь он таким честным, наркотики попали бы в плохие руки», — подчеркнул он.

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