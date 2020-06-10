Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен «наказывать» немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом американских войск из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий ответ она дала на вопрос о том, не думает ли Трамп предпринять такое действие в ответ на отказ Меркель лично присутствовать на G7.

«Он (Трамп) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров», — уточнила Макинани.

Она подчеркнула, что президент действует в интересах США.

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