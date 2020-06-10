Вакцина от коронавируса, разработку которой Оксфордcкий университет ведет совместно с итальянской компанией Irbm, может стать доступной осенью или зимой, заявил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.

«Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев», — сказал он в эфире телеканала Rai3.

По словам Риччарди, в процессе разработке вакцин Европа идет впереди США и итальянско-британский препарат находится в более продвинутой стадии, чем другие.

Говоря о возможности прихода второй волны эпидемии в октябре, итальянский эксперт подчеркнул, что «об этом никто не может быть уверен на 100%».

«Но мы считаем маловероятным, что вирус исчезнет… Мы должны быть готовыми столкнуться с возможным землетрясением», — сказал Риччарди.

Minval.az