Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, заявил, что миру грозит чрезвычайная ситуация с дефицитом еды из-за пандемии коронавируса.
Это бедствие скажется на сотнях миллионов детей и взрослых и будет иметь долгосрочные последствия. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
На данный момент более 800 миллионам людей по всему миру не хватает еды. В связи с этим ООН просит страны повысить социальную помощь. Самая главная задача — спасти людей от голода, обеспечить наличие и доступность продуктов питания.
Организация в конце апреля начала говорить о голоде «библейских масштабов».