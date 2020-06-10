Верховный суд Израиля (Высший суд справедливости) отменил закон, который разрешал постройку более 4 тысяч домов для поселенцев на частной территории Западного берега.

Группа из девяти судей проголосовала за отмену закона 2017 года, согласно которому поселенцы могут оставаться на своей земле, если их дома будут построены в соответствии с указанием государства. Восемь судей проголосовали «за» и один «против».

Правозащитные организации говорят, что закон 2017 года узаконил более 50 укрепленных еврейских поселений и около 4 тысяч домов, построенных без одобрения правительства.

Закон «ущемляет права собственности палестинских жителей, отдавая предпочтение имущественным интересам израильских поселенцев», — заявила в решении группы председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают.

Против отмены закона выступила правящая партия «Ликуд», назвав действия Верховного суда «прискорбными» и заявив, что суд вмешался в «важный закон поселенческой политики и ее будущего». Партия Биньямина Нетаньяху будет добиваться повторного принятия закона.

А вот новый союзник «Ликуда» — партия «Кахоль-Лаван» — напротив, одобрила действия суда, заявив, что «закон противоречил Конституции Израиля и его последствия были известны ранее, еще на момент принятия данного закона».

Правительство Нетаньяху активно старается выполнить свои обязательства по предоставлению суверенитета еврейским поселениям на Западном берегу Иордана. Главное обсуждение планируется провести 1 июля, но остается неясным, будет ли поддерживать план нынешнего правительства его главный союзник — США.

Ранее Палестина отвергла «самое детализированное предложение» президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, согласно которому большинство израильских поселений будут включены в «близ израильскую территорию».

Minval.az