Президент США Дональд Трамп издал распоряжение создать не менее трех ледоколов до 2030 года, призванных обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктике. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощную присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США нужен флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению до 2029 финансовом году», — заявил Трамп.

Трамп также поручил определить не менее двух баз в США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы. Кроме того, Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный ледокольный флот — речь идет о 2022-2029 финансовых годах.

Отмечается, что распоряжение адресовано руководству Госдепа США, Минфину, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.

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