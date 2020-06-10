В израильских городах с большой долей арабского населения прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Причиной протестов стало убийство по ошибке израильскими полицейскими аутиста. В мае бойцы пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека. Убитым оказался 32-летний Ияд аль-Халак, который страдал аутизмом и не имел при себе оружия.

Массовые протесты прошли в Яффо, Иерусалиме и Хайфе.

В местной полиции рассказали, что в городе Яффо сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться после того, как участники демонстрации начали кидать камни в полицейских и их автомобили. В Иерусалиме шесть человек были арестованы после того, как пытались заблокировать трамвайные пути.

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