Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда серьезных ограничений, введенных властями из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление президента, сделанное во вторник после заседания кабинета министров.

«Мы оценили текущую ситуацию и сообщаем о результатах. Полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, театры, выставочные залы будут работать на определенных условиях с 1 июля», — сказал Эрдоган. С 1 июля также будут открыты свадебные салоны. Кроме того, время работы ресторанов, кафе и столовых продлевается до полуночи.

Он также сообщил, что «ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) смогли успешно синтезировать препарат «Фавипиравир» для лечения Covid-19″.

В конце мая власти страны приняли решение с 1 июня снять запрет на передвижение между городами, а также открыть пляжи и национальные парки. С начала лета заработали рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.

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