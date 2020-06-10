Сенат Конгресса США одобрил во вторник назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца генерала Чарльза Брауна. Как отмечает газета The Hill, впервые данный пост займет темнокожий военный. Его кандидатуру поддержали 98 сенаторов, никто не проголосовал против.

С назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США, когда его председателем являлся ставший затем госсекретарем Колин Пауэлл.

Издание обращает внимание, что голосование состоялось в то время, когда в США проходят протесты против расового неравенства, вызванные смертью после задержания полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. «Я думаю, что мое выдвижение дает определенную надежду, но и накладывает большие обязательства. Я не могу исправить века рабства в нашей стране, как и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться представители наших ВВС», — сказал ранее Браун.

Президент США Дональд Трамп поздравил генерала еще до начала голосования в Сенате. «Это исторический день для Америки! Рад работать еще больше с генералом Брауном, который является патриотом и великим руководителем», — написал американский лидер в Twitter.

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