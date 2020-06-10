Более 150 митингов с критикой действий правительства Чехии во время пандемии прошли во вторник вечером в различных городах республики. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Крупнейший из митингов, собравший около 1 500 участников, состоялся на Староместской площади в центре Праги. Организатором акций протестов выступила гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии». В прошлом году ей удалось вовлечь сотни тысяч граждан в демонстрации с требованием отставки действующего чешского премьера, миллиардера Андрея Бабиша.

На прошедших во вторник митингах, согласно ЧТК, также звучала резкая критика в адрес премьера. Их участники возложили на него ответственность за недостаточное снабжение врачей медицинскими материалами и обвинили в запоздалой реакции на угрозу распространения коронавируса в Чехии.

«Правительство и премьер 28 января отказались обсуждать поставленный оппозицией вопрос о готовности республики к эпидемии коронавируса. До сих пор нет ответа и на вопрос, почему большинство [бюджетных] средств, предназначенных для покупки [для задействованных в борьбе с коронавирусом служб] медицинских материалов, было направлено китайским компаниям и лишь один процент от этой суммы поступил чешским фирмам?» — заявил лидер гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии» Микулаш Минарж, выступая перед собравшимися на пражской Староместской площади.

Бабиша ораторы обвинили в конфликте личных и государственных интересов. Премьер, по их словам, использует возможности власти для обогащения принадлежащих ему компаний. Ему также ставили в вину сотрудничество в качестве осведомителя с государственной безопасностью Чехословацкой социалистической республики, несмотря на отсутствие доказательств. Сам политик эти обвинения категорически отвергает.

Кроме того, митингующие выразили поддержку спикеру Сената (верхней палаты) чешского парламента Милошу Выстрчилу, который ранее во вторник объявил о своем предстоящем официальном визите на Тайвань. Он намерен совершить эту поездку, невзирая на резкий протест Пекина, несогласие президента и МИД Чехии.

Своей значительной победой организаторы акций протеста объявили отмену ограничений числа участников демонстраций и митингов, вводившихся в Чехии в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Правительство республики объявило о снятии этих ограничений за три часа до начала нынешних митингов. Остальные же общественные мероприятия в стране по-прежнему проходят при участии не более 500 человек.

Тем не менее для проведения акций протеста, подобных состоявшимся в Чехии во вторник, властями установлены строгие правила. Главное из них — необходимость для участников соблюдать социальную дистанцию в 2 м друг от друга. Данное требование митингующие, согласно Минаржу, выполнили. Кроме того, организаторы рекомендовали пришедшим на митинги надевать защитные маски.

Minval.az