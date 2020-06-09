«С начала пандемии Турция оказала поддержку 125 странам».

Об этом на международной телеконференции «Положение беженцев и вынужденных переселенцев в период пандемии» сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что эта поддержка будет продолжена (цитата по АПА).

Чавушоглу сказал, что беженцы входят в самую уязвимую группу в период кризиса и Турция говорила о проблемах этих людей на заседаниях таких международных организаций, как G20, МИКТА (Мексика-Индонезия-Южная Корея-Турция-Австрия), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Тюркский совет.

М.Чавушоглу призвал мировое сообщество проявить солидарность в этом вопросе.

Minval.az