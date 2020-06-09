Коронавирус выявили у 17 сотрудников логистического центра Amazon в городе Бад-Херсфельд в немецкой федеральной земле Гессен, сообщает издание Spiegel.

За последние дни было выявлено по меньшей мере девять новых случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Из 17 трое зараженных уже выздоровели, остальные 14 сотрудников и не менее восьми человек, которые вступали в контакт с зараженными, находятся на карантине, сообщает издание.

Представитель Amazon в ответ на запрос Spiegel отметил, что они ведут тесную работу с местными властями с целью защитить сотрудников. Еще с конца марта были предприняты меры, среди которых усиленная уборка, измерение температуры при входе в здание, лицевая защита, средства дезинфекции и иные меры для обеспечения дистанции на рабочем месте, отметили в компании.

Как отмечает издание, с начала пандемии инфекция фиксировалась и в других филиалах Amazon в Германии. Так, в Пфорцхайме обнаружили не менее семи случаев, в Винзене — по меньшей мере 53. В США трое сотрудников Amazon подали в суд на работодателя, обвинив его в небрежном отношении к мерам защиты работников, сообщал телеканал CNBC. Amazon обвинения отвергает.

Minval.az