Проанализировав свыше 10 тысяч образцов новой коронавирусной инфекции из различных регионов мира, ученые обнаружили несколько его разновидностей. Соответствующий материал опубликован в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Благодаря новому алгоритму специалисты изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и нашли шесть клональных групп этого вируса, которые распространяются по миру.

Известно, что возбудителем COVID-19 в том числе является данным штамм. Ученые выяснили, что он мутирует примерно с такой же скоростью, что и возбудитель гриппа.

Тем не менее, эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства вируса.

Minval.az