Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.

«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще, — сказала она. — У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко».

Однако, отметила ван Керкхове, к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи COVID-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами. При этом заразным человек становится за 2-3 дня до появления симптомов. Бессимптомное течение заболевания подразумевает отсутствие симптомов на протяжении всей болезни.

«Когда мы просматриваем данные и выясняем, сколько на самом деле было бессимптомных случаев, мы обнаруживаем, что часто речь на самом деле идет о слабовыраженных симптомах», — подчеркнула она.

Почти половина случаев заражения происходит до того, как у пациента проявятся симптомы, отметили специалисты ВОЗ. Но это не значит, что у него бессимптомная инфекция — симптомы просто еще не проявились.

Minval.az