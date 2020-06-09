Палестина может пересмотреть решение о признании Государства Израиль, если шансы на создание палестинского государства будут сведены на нет.

Об этом сказал премьер-министр Палестины Мухаммед Иштийя в эфире государственного телевидения.

По его словам, Израиль нарушил все достигнутые соглашения с Палестиной и международные договоренности по Ближнему Востоку.

Иштийя назвал усилия по предотвращению израильской аннексии оккупированных земель Палестины – борьбой за существование Палестины.

Соглашения, достигнутые в Осло в 1993 году (Осло-1) между лидером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Исхаком Рабином предполагали взаимное признание сторон. В рамках этих договоренностей Израиль обязался признать ООП в качестве представителя палестинского народа, а ООП признал право Израиля.

Однако Тель-Авив впоследствии игнорировал все соглашения с Палестиной.

В ответ на план Израиля по аннексии палестинских земель, президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил об аннулировании действия соглашений с Израилем и США.

Minval.az