Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 год, сообщает CNN со ссылкой на данные экспертов Гарвардской медицинской школы.

Отмечается, что специалисты, изучая снимки, обнаружили резкое увеличение трафика на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года и пиком в декабре. Эксперты согласны с тем, что нашли лишь косвенное доказательство о неких странных процессах в городе. Однако они подтверждают гипотезу других ученых о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.

Другой анализ показал резкий всплеск поисковых запросов осенью в китайской поисковой системе Baidu комбинаций со словами «кашель» и «диарея». Сейчас установлено, что желудочно-кишечные расстройства действительно часто фиксируются во время COVID-19.

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