Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели возобновить проведение предвыборных митингов сторонников Республиканской партии, несмотря на распространение коронавируса в стране, пишет газета Politico.

«Американцы готовы вернуться к деятельности, готов и президент Трамп <…> Вы снова увидите толпы и энтузиазм, о которых сонный Джо Байден может только мечтать», — заявил изданию глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл.

По информации газеты, электоральные рейтинги нынешнего президента значительно снизились на фоне распространения коронавируса и анти-расистских протестов в США.

Согласно опросам, в настоящий момент только 38% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента страны.

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