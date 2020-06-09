Власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование.

Как передает ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.

«У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения [полиции] финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но <…> 99% из них — отличные люди», — сказал глава Белого дома.

В свою очередь министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр на том же мероприятии заявил о готовности властей США работать с правоохранителями над вопросом стандартов применения силы полицейскими. «Мне известно, что руководители полиции проявляют большой интерес к ясности и рекомендациям относительно применения силы в некоторых вопросах <…>, чтобы обеспечить наличие стандартов, обеспечить то, что их [полицейских] обучают, обеспечить, чтобы [стандартов] придерживались. Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами над тем, чтобы сделать это», — сказал Барр.

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

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