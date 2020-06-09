Власти КНДР во вторник заблокировали все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Этот шаг [закрытие всех линий связи] стало первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», — говорится в сообщении.

Как уточняет ЦТАК, все линии телефонной связи между КНДР и Южной Кореей были отключены во вторник с 12:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени).

«Наша сторона в 12 часов 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Севера и Юга Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденция президента РК — прим.)», — говорилось в сообщении ЦТАК.

Как поясняет агентство, это решение было принято на совещании с участием зампреда ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в ходе которого они заявили, что «работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом». «Они обсудили поэтапные планы действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, а затем в качестве первого шага дали указание полностью отключить все линии связи и коммуникации между Севером и Югом», — подчеркивается в сообщении ЦТАК.

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