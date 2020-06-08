Общее число заболевших коронавирусом COVID-19 в Пакистане за время пандемии превысило 100 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

В стране зафиксировано более 2 тыс. летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом.

Местные больницы переполнены, не хватает коек. В городе Карачи на юге Пакистана больницы даже начали отказывать в прием пациентов.

С начала июня в Пакистане начали постепенно смягчать ограничительные меры, введенные в марте для борьбы с распространением коронавируса.

За последние сутки в Пакистане выявили 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 65 человек скончались.

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