Израильская полиция в ходе ночных рейдов в различных районах оккупированного Восточного Иерусалима задержала 21 палестинца.
Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на местные источники, израильская полиция провела рейды в домах палестинцев в Старом городе и районе Эт-Тур. В результате силами безопасности задержан 21 палестинец.
Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) сообщило, что среди задержанных палестинцев был один из членов движения.
Силы безопасности Израиля часто проводят рейды в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана, задерживая палестинцев.
По официальным данным, в израильских тюрьмах содержатся около шести тысяч палестинцев.