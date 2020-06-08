Израильская полиция в ходе ночных рейдов в различных районах оккупированного Восточного Иерусалима задержала 21 палестинца.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на местные источники, израильская полиция провела рейды в домах палестинцев в Старом городе и районе Эт-Тур. В результате силами безопасности задержан 21 палестинец.

Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) сообщило, что среди задержанных палестинцев был один из членов движения.

Силы безопасности Израиля часто проводят рейды в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана, задерживая палестинцев.

По официальным данным, в израильских тюрьмах содержатся около шести тысяч палестинцев.

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