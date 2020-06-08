Испанская прокуратура расследует дело экс-короля Хуана Карлоса по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег, передает «Газета.ру» со ссылкой на El Pais.

Расследуется возможная причастность Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги, также известной как AVE del Desierto, которая соединяет города Медину и Мекку в Саудовской Аравии.

По данным издания, главный вопрос, на который предстоит ответить испанским прокурорам, — может ли экс-монарх быть привлечен к уголовной ответственности в свете наличия до 2014 года иммунитета. Именно тогда Карлос отрекся от престола, который занимал с ноября 1975 года, и передал его своему сыну Филиппу VI.

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