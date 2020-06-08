Лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели призывает использовать Айя-Софию как мечеть.

По словам Бахчели, данный музей является частью мусульманской культуры и должен использоваться по первоначальному назначению.

«Тренд» отмечает, что ранее в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей.

Ранее сообщалось, что зампредседателя оппозиционной партии Национального движения Турции, депутат Юсиф Халачоглу выступил с предложением вернуть музею Айя-София статус мечети.

Согласно сообщению, для восстановления статуса мечети направлено соответствующее обращение в парламент Турции.

Ранее другая оппозиционная партия Турции — Партия великого единства — также предлагала вернуть музею Айя-София статус мечети.

Minval.az