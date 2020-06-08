Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ОАЭ в обстреле полевого госпиталя своих вооруженных сил и заявило, что страна воюет на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что ударные беспилотные летательные аппараты ОАЭ 6 июня нанесли удар по госпиталю, развернутому в районе Абу Кырей почти в 140 километрах к юго-востоку от города Мисураты. В результате был нанесен ущерб самому зданию и машинам скорой помощи. Пострадавших нет, рассказали в ПНС.

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