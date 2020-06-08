Россия и Турция достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО С-400, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Россия выполнила в 2019 году первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», — заявил Демир в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Турция намерена ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку из-за пандемиии коронавируса.

«Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом на всех государственных уровнях не раз говорилось. Работа продолжается», — отметил Демир.

Он заявил, что в Анкаре «с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam».

«Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше», — добавил глава секретариата оборонной промышленности Турции.

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