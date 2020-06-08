Турция направила в Бразилию первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства.

Об этом сообщил в Twitter министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, разместив в соцсетях видеокадры передачи аппаратов ИВЛ властям бразильского штата Сан-Паулу.

Бразильские СМИ сообщили, что 650 из 1500 аппаратов ИВЛ, закупленных у Турции будут распределены по больницам региона.

Бразилия с 210 миллионным населением Бразилия лидирует в Латинской Америке по числу заражений и летальных исходов из-за COVID-19, и находится на втором месте в мире после США.

Minval.az