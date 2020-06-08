Новозеландские медики признали выздоровевшим последнего пациента с коронавирусом, новые случаи инфицирования не выявлялись на территории страны более двух недель. Как передает ТАСС, об этом сообщило в понедельник национальное министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в минувшие выходные дни последний пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся под наблюдением врачей в Окленде, был признан полностью выздоровевшим. По словам главного санитарного врача Новой Зеландии, впервые с 28 февраля, когда был выявлен первый случай заражения, на территории страны не осталось людей с подтвержденным диагнозом.

Согласно данным министерства, общее число инфицированных в стране составляет 1 504 человека. Вылечились 1 482 пациента, умерли 22. Последний случай заражения был зарегистрирован 22 мая. Тестирование на наличие коронавируса прошли порядка 295 тыс. человек.

После стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили большую часть ограничений. Полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. С некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и сферы услуг, также установлен лимит на число участников мероприятий. Возобновились занятия в общеобразовательных школах и вузах.

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