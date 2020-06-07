Колонна американской тяжелой техники пересекла в воскресенье границу между Ираком и Сирией и вошла на территорию северной провинции Хасеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.

По поступившей информации, военные машины США въехали на территорию Сирии через КПП близ населенного пункта Аль-Валид. В составе колонны не менее 50 машин, подавляющее большинство которых загружены строительными материалами, а также цистерны с горючим. Они сопровождаются несколькими боевыми армейскими внедорожниками Hummer. Вся указанная техника, по данным агентства, направляется в нефтеносный район на северо-востоке Сирии.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года.

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