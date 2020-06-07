В Великобритании за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 40 542.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 1326 новых случаев COVID-19.

Minval.az