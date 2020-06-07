Папа Римский выразил свою близость ко всем заболевшим COVID-19, их семьям и тем, кто заботится об этих больных. Франциск встретился с верующими. На площади святого Петра стояло несколько сотен человек в масках, сохраняя между собой рекомендованную дистанцию, передает «Польское радио».

Папа напомнил, что в воскресенье, 7 июня, Католическая церковь отмечает День Святой Троицы. Он сказал, что мир страдает от зла и коррупции, но Бог, хотя он может уничтожить зло и наказать грешников, не делает этого: «Бог так любит мир, что, чтобы спасти его, он отдал своего единородного сына, который отдал свою жизнь за людей».

После молитвы Папа выразил удовлетворение тем, что Италия пережила самую тяжелую фазу эпидемии. В то же время он призвал соблюдать правила безопасности. Он также обратил внимание на то, что в других странах из-за пандемии продолжают умирать многие люди. Он заверил всех страдающих в своей близости и призвал молиться за них.

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