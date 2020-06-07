До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 137 969 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 23 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 4692.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 170 132, поскольку еще у 914 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 35 335 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 2 338 593 анализов.

Minval.az