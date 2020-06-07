Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что поддерживает решение правительства частично скрыть данные по числу заражений коронавирусом в стране.

«Сводные данные не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна», – подчеркнул Болсонару. По его словам, которые приводит «Гордон», министерство здравоохранения Бразилии разрабатывает другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов.

В данный момент на сайте минздрава Бразилии нет статистики по коронавирусу. На сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, сообщается, что по состоянию на утро сегодняшнего дня в Бразилии 672 846 инфицированных, 35 930 умерших и 277 149 излечившихся от COVID-19. Страна находится на втором месте в мире по распространению заболевания.

Minval.az