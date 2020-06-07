Бывший президент США, республиканец Джордж Буш — младший не поддержит переизбрание действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Кроме того, несколько других видных членов Республиканской партии США не поддерживают кандидатуру Трампа на предстоящих выборах, указано в материале. По данным издания, сторонниками действующего президента не являются бывший губернатор Флориды Джеб Буш, сенатор от штата Юта Митт Ромни и вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн.

При этом неизвестно, поддержат ли республиканцы кандидатуру соперника Трампа, представителя Демократической партии Джо Байдена.

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