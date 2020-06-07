Индия и Китай условились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в Ладакхе мирным путём. Будут продолжаться контакты на военном и дипломатическом уровнях.

Договорённость была достигнута в ходе встречи командующего индийским корпусом в городе Лех генерал-лейтенанта Хариндера Сингхи с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Лю Линем.

Стороны согласились действовать с учётом различных двусторонних соглашений и договорённости между лидерами стран о том, что мир и спокойствие в приграничных районах имеют важное значение для развития отношений стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Индии.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка на севере Кашмира и около 60 тыс. кв. км в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх.

В конце мая обе страны перебросили в Ладакх ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо. Поводом для усиления противостояния послужило то, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

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