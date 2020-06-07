Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.

Такое заявление германский министр сделал в интервью газете Bild ам Sonntag.

«Китай — это будущая супердержава, Китай — крупнейший торговый партнер Германии», — отметил Маас. «Как бы там ни было, мы не должны ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами, мы нуждаемся в единой европейской стратегии, чтобы защищать наши свободные ценности», — считает он.

Касаясь обвинений Китая в сокрытии обстоятельств происхождения коронавируса нового типа, Маас отметил, что «в мире есть много стран, которые в первые недели допустили ошибки в борьбе с вирусом». «Разумеется, нам необходима полная прозрачность, чтобы можно было прояснить происхождение вируса. Я уверен, что в конечном итоге это и в интересах Китая», — заявил министр.

Маас также подчеркнул, что перенос намеченного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией. Он выразил надежду, что встречу удастся провести до конца года. «Такой саммит будет эффективным только в случае проведения личных встреч, что из-за пандемии невозможно. Я надеюсь, что саммит сможет состояться до конца года», — сказал германский министр.Встреча изначально была запланирована на 14 сентября, она должна была пройти в Лейпциге.

Minval.az