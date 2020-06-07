Издание Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group составило рейтинг рейтинг стран исходя из критериев безопасности по заболеванию коронавирусом. Как оказалось, самой безопасной страной по COVID-19 является Швейцария, а наиболее опасной — Южный Судан.

Эксперты рассчитывали рейтинг стран, исходя из эффективности карантина, проводящихся мероприятий по выявлению инфицированных, а также оценивали устойчивость экономики. В середину рейтинга на 57 место они поместили Румынию, а на 58-ю позицию — США. Россия оказалась на 61-м месте.

А вот Германия почти ни в чем не уступила Швейцарии и была поставлена на второе место. «Бронза» досталась Израилю. Среди лидеров также Сингапур, Япония, Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Самая неблагополучная обстановка по коронавирусу сейчас складывается в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Америке. Также ближе к концу рейтинга расположились некоторые ближневосточные страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Minval.az