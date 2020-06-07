Китайские власти намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — сказал он.

Чжиган подчеркнул, что как только вакцину будет готова — КНР исполнит обязательства, озвученные председателем республики Си Цзиньпином, о том, что она станет доступна всему миру.

По его словам, в настоящее время китайские ученые разрабатывают не меньше пяти видов вакцин, некоторые их них уже проходят испытания.

Minval.az