В японском аэрокосмическом агентстве JAXA начали разработку нового спутника, способного лазером уничтожать космический мусор, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что спутник начнет облучать встроенным лазером обломки кораблей, неисправные технические объекты, а также иные токсичные материалы. Затем он сбросит космический мусор в атмосферу.

Об устройстве нового изобретения пока ничего не известно. Однако ученые верят, что через три года спутник сможет пройти первое техническое испытание. По их словам, тема космического мусора становится все серьезнее. Уже насчитывается около 20 тысяч объектов, размер которых составляет более 10 сантиметров.

Уточняется также, что к разработке аппарата собираются привлекать компанию SKY Perfect JSAT Corporation, а также наиболее авторитетные НИИ в области физики, в том числе научно-исследовательский институт RIKEN.

Minval.az