Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.

Многие правительства стран Европы согласились к концу июня открыть внутренние границы, сказала она.

Теперь Евросоюзу предстоит договориться о дальнейших шагах для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы ЕС, уточнила Юханссон.

Внутренние границы в некоторых странах ЕС остаются закрытыми как минимум до 15 июня — в таких случаях уехать из одной страны в другую можно только по «неотложному» делу. Какое дело считать неотложным, решают национальные правительства стран ЕС, а не институты союза.

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