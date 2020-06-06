Главарь террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» был ликвидирован в Мали.

Об этом в пятницу сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

«3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников в ходе операции на севере Мали», — написала Парли на своей странице в Twitter.

Министр отметила, что Друкдель являлся членом руководящего комитета «Аль-Каиды» и командовал группами боевиков в северной Африке. Она подчеркнула, что Франция в сотрудничестве с партнерами продолжит вести борьбу с террористами в регионе Сахеля.

Minval.az