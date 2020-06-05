В Германии Бундесрат поддержал закон о запрете репаративной терапии — попыток изменения сексуальных предпочтений гомосексуального человека в сторону гетеросексуальности.

Теперь проведение таких процедур будет наказываться сроком до одного года. За рекламу или посредничество предусмотрен штраф до 30 тысяч евро.

Наказанию будут подвергаться организации, предлагающие подобные услуги. А если такой процедуре собирались подвергнуть несовершеннолетних — их родители или опекуны.

«Медуза» отмечает, что ежегодно в Германии фиксируется до тысячи попыток повлиять на самоидентификацию человека.

Minval.az