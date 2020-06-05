Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала новые рекомендации по охране здоровья пассажиров и экипажей.

Они входят в силу в связи с возобновлением полетов после карантина, сообщает израильский экономический сайт Calcalist.

ICAO не требует соблюдать физическую дистанцию между пассажирами, но рекомендует отделить сиденья одно от другого в салоне самолета. В течение всего полета пассажиры должны сидеть в масках. Стюарды получат маску, перчатки и щиток для защиты лица.

Рекомендуется летать с минимумом ручной клади – с небольшими сумками, которые можно спрятать под сиденьями. Авиакомпании должны перестать выдавать пассажирам газеты и журналы, ограничиваются также продажи беспошлинных товаров. На коротких рейсах следует прекратить кормить и поить пассажиров либо продавать еду в закрытых упаковках.

Дополнительные ограничения относятся к посещению уборной. Один из туалетов должен быть выделен исключительно для экипажа, пользование остальными должно зависеть от расположения пассажирских сидений.

ICAO рекомендует проводить более частые уборки и проверять пассажиров на симптомы COVID-19 при помощи термометров. Пассажиры должны будут представить декларацию о состоянии здоровья.

Дополнительными мерами по профилактике заражения станут регистрация (check in) еще до прибытия в аэропорт и использование виртуальных посадочных талонов. В аэропортах будут установлены устройства, позволяющие свести контакты к минимуму, включая сканеры лиц и радужной оболочки глаз и автоматические устройства для сдачи чемоданов в багаж. Следует также соблюдать дистанцию в очередях.

Эти рекомендации призваны защитить пассажиров и экипажи по мере снятия карантинных ограничений во всем мире. Авиасообщение очень пострадало от пандемии, и принимаются меры, ограничивающие распространение вируса.

По оценкам ICAO, доходы отрасли сократятся в 2020 году на 314 млрд фунтов, а число перевезенных пассажиров уменьшится на 1,5 млрд. Опубликованные рекомендации адресованы правительствам и призваны обеспечить принятие аналогичных мер во всех авиакомпаниях и аэропортах.

Столь строгие ограничения в гражданской авиации вводятся впервые с 2001 года, когда вступили в силу инструкции по безопасности после теракта 11 сентября.

Вместе с тем еще нет законов, обязывающих следовать данным указаниям ICAO. «Эти рекомендации позволят безопасное и стабильное возобновление полетов», – заявил Филипп Берту, представитель комиссии, которая составила новые правила.

Minval.az