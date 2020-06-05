Власти Франции предложат странам ЕС с 1 июля открыть внутренние границы зоны Шенгена, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации источников, предложение будет обсуждаться в пятницу на видеоконференции глав МИД стран Евросоюза.

Предполагается, что при этом въезжающим в страну не нужно будет проходить обсервацию.

Напомним, чрезвычайное санитарное положение было введено во Франции 24 марта и в начале мая продлено до 10 июля. Государственные границы страны закрыты как минимум до середины июня.

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