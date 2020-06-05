Около 300 участников акций протеста арестованы за минувшие сутки в Нью-Йорке, при этом число арестов каждый день снижается.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг начальник нью-йоркской полиции Дермот Шиа на пресс-конференции в штаб-квартире полиции.

«Протесты начались в минувший четверг и продолжались в пятницу, субботу и воскресенье, — отметил он. — Но в последние три ночи мы наблюдали снижение числа арестов с примерно 700 за ночь до примерно 500, а минувшей ночью — до примерно 300. Аресты применяются к тем, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских». Глава нью-йоркской полиции, в частности, сослался на случаи, когда участники акций протеста наполняли цементом бутылки из-под воды и швыряли их в полицейских.

Начальник полиции пообещал провести тщательное расследование обвинений в том, что некоторые его подчиненные превышали свои полномочия. «Я знаю, что большинство моих сотрудников действовали крайне профессионально и сдержанно при самых трудных обстоятельствах, — заявил Дермот Шиа. — Но могли быть несколько случаев, которые сейчас расследуются, и расследование этих инцидентов идет без проволочек. Могу сказать, что нескольким полицейским может грозить увольнение».

«Мы живем в токсичное время, — отметил он. — Немного фактов, дезинформация, слухи и неверные выводы, которые можно сделать, опираясь на них, сливаются вместе и распространяются в соцсетях, а иногда и в традиционных средствах массовой информации, что оборачивается разжиганием насилия и раздоров, в то время как сейчас все мы нуждаемся в том, чтобы вести диалог». «Призывы, выдержанные в духе ненависти, лишь разжигают насилие, — подчеркнул начальник полиции. — Мы будем тщательно изучать мотивацию действий тех, кто прибегал к актам насилия».

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