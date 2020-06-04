Несколько профсоюзов медицинских работников Франции призвали провести массовую национальную забастовку 16 июня, сообщает «Интерфакс».

Среди их требований — «общее повышение заработной платы» медперсонала, а также «прекращение закрытий медицинских учреждений, сокращения количества оказываемых услуг пациентам и сокращения количества медицинских коек».

Профсоюзы указали, что «медицинские специалисты больше не намерены довольствоваться красивыми обещаниями и полумерами» правительства, а требуют фактических действий.

В настоящее время во Франции продолжают действовать некоторые ограничения. На этой неделе в стране начался второй этап послабления ограничительных мер. В некоторых регионах заработали кафе и рестораны, парки и сады, а также музеи и достопримечательности.

Minval.az